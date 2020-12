Sede do Botafogo é pichada e jogadores são ameaçados de morte

Os muros foram pichados durante a madrugada | Foto: Reprodução

Os muros no entorno do Nilton Santos e de General Severiano amanheceram pichados com ameaças de morte a jogadores e dirigentes do Botafogo nesta terça-feira (1).

Fotos que circulam em redes sociais mostram a sede e o estádio com ameaças em caso de rebaixamento para a segunda divisão ou se não vencerem no próximo sábado (5).

As pichações possuem tons de ameaça. Frases como "O Botafogo vale mais que suas vidas" e "Se cair, vai morrer", foram vistas por toda a extensão dos muros da sede.

Com 20 pontos em 22 jogos, o Botafogo está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será contra o Flamengo, no próprio Nilton Santos, pela 24ª rodada. A partida marcaria a reestreia de Eduardo Barroca no comando alvinegro, mas o técnico está com Covid-19 e não ficará à frente da equipe.

Matematicamente, o time possui mais de 50% de chance de cair para a Série B | Foto: Reprodução

O clube passa por uma crise. Durante a temporada já foram contratados cinco técnicos, mas nenhuma troca de comando pareceu eficaz.

Há poucas rodadas do fim do campeonato, o "Glorioso" venceu apenas três jogos, e sua principal aposta para a temporada, o meia Keisuke Honda, desabafou que pensa em sair da equipe, caso a situação não mude.



*Com informações do Globo Esporte

