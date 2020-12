Desfalque: Gabigol está fora do jogo de hoje (1°) na Libertadores

Gabriel ficou mais de um mês ausente, e desfalca novamente a equipe | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante Gabigol, do Flamengo, está fora da partida desta terça (1) contra o Racing. O atacante passou por exames e não foi liberado pelo departamento médico do clube para a partida. A decisão da vaga nas quartas de final será realizada no Maracanã, a partir das 21h30.

O camisa nove Rubro-Negro não se recuperou dos problemas musculares e segue em tratamento intensivo. Embora tenha se concentrado com o resto do grupo no Ninho do Urubu, Gabigol ficou de fora da lista de relacionados divulgada pelo clube.



Uma das opções para substituir o atacante, Lincoln, também foi surpresa por não constar da lista. Ele, Lázaro e Ramon foram liberados após o treino ontem e não ficaram concentrados no CT.

Rogério Ceni decidirá entre Vitinho e Pedro no ataque Rubro-Negro. Rodrigo Muniz, centroavante que retornou de empréstimo ao Coritiba recentemente, é uma das novidades da lista.

O zagueiro Rodrigo Caio, que não entra em campo desde o dia 13 de outubro, reapareceu entre os relacionados. Recuperado de uma lesão na panturrilha, ele treinou com o grupo nos últimos dias, mas sua presença no time titular é incerta.

*Com informações da Gazeta Esportiva

