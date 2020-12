Após lesão de Piqué, Barcelona quer Felipe do Atlético de Madrid

O clube busca um possível contrato com o jogador brasileiro | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A diretoria do Barcelona busca conversar com o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, após seu principal jogador da área defensiva, Gerard Piqué, sofrer uma grave lesão. O acidente pode afastar o jogador dos gramados por até seis meses.

O zagueiro de 31 anos não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Simeone, mas estava presente nas últimas convocações da Seleção Brasileira para suprir desfalques por conta da covid-19.



Segundo informações do site espanhol AS, o Atlético de Madrid não tem o desejo de se desfazer do jogador, visto que será uma temporada longa e com a possibilidade de várias baixas ao longo do caminho.

Felipe chegou ao Atlético de Madrid na temporada passada, vindo do Porto. Ele até estava atuando bastante e sendo um dos titulares do esquema de Simeone. Entretanto, depois da parada do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o brasileiro perdeu espaço e viu Savic, Giménez e Mario Hermoso passarem à sua frente na prioridade pela posição.

*Com informações da Gazeta Esportiva

