Thiago Maia, do Flamengo, fará cirurgia nesta semana

O jogador voltará a atuar somente em 2021 | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O jogador Thiago Maia, do Flamengo, passará por uma cirurgia nesta quinta-feira (3) para tratar de uma lesão grave nos ligamentos do joelho esquerdo, sofrida durante uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO.

O Flamengo tem convivido com muitas lesões nesta temporada. Isso tem feito o elenco Rubro-Negro ser exigido ao máximo nas competições de 2020.

O caso mais grave foi o do volante Thiago Maia. O jogador sofreu uma lesão grave no joelho e seria operado na semana passada. No entanto, o Lille-FRA, clube de Thiago Maia, interveio e esperou o aval de um médico especialista para liberar a operação. A confirmação veio e o volante vai realizar a cirurgia.

"Fui avaliado pelos médicos do Lille, tudo certo, na medida do possível. Quinta-feira vou operar e vai dar tudo certo" escreveu Thiago Maia nas redes sociais.

A previsão de retorno aos gramados de Thiago Maia é junho de 2021. Com isso, o jogador desfalque no restante desta temporada e tem sua permanência no Flamengo ameaçada, já que o clube carioca pode começar a procurar um novo jogador para ficar em sua função.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Desfalque: Gabigol está fora do jogo de hoje (1º) na Libertadores

Neymar 'dá bronca' em jogadores e cobra vitória do PSG na Champions