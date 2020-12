CBF divulga tabela do mata-mata da Série D

Os confrontos da segunda fase da Série D reúnem os quatro times mais bem colocados dos oito grupos da etapa de grupos | Foto: (Foto: Marcello Casal Jr.)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos jogos de ida e volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmitirá ao vivo quatro confrontos, sendo duas partidas de ida e duas de volta.

No próximo sábado (5), às 16h (horário de Brasília), a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe o primeiro duelo entre Caxias-RS e Mirassol-SP, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). No domingo (6), no mesmo horário, a TV Brasil passa o jogo de ida entre Goianésia-GO e Gama-DF, direto do estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia (GO).

No outro sábado (12), novamente às 16h, a transmissão será da partida de volta entre Brasiliense-DF e Real Noroeste-ES, no estádio Boca do Jacaré, em Brasília. Por fim, no domingo da próxima semana (13), a TV Brasil traz ao vivo os detalhes do segundo jogo entre Fast Clube-AM e Moto Club-MA, que duelam na Arena da Amazônia, em Manaus.

Os confrontos da segunda fase da Série D reúnem os quatro times mais bem colocados dos oito grupos da etapa de grupos. As equipes que ficaram nas duas primeiras colocações das respectivas chaves fazem o jogo de volta em casa. Em caso de empate no placar agregado, o classificado será conhecido nos pênaltis. Não há vantagem pelos gols fora de casa.

Com 33 pontos, o Brasiliense tem a melhor campanha geral. Gama (32 pontos), Novorizontino-SP (31 pontos), Altos-PI (30 pontos, 10 vitórias) e Ferroviária-SP (30 pontos, nove vitórias) aparecem na sequência. O Jacaré possui também o ataque mais positivo, com 32 gols marcados na primeira fase, seguido por Aparecidense-GO e Mirassol (31 gols). Confira aqui o desempenho de todos os times.

Jogos da segunda fase*

Bragantino-PA x Juventude-MA

Fast Clube-AM x Moto Club-MA

River-PI x Galvez-AC

Altos-PI x Rio Branco-AC

América-RN x Coruripe-AL

Salgueiro-PE x Vitória da Conquista-BA

Itabaiana-SE x Floresta-CE

ABC-RN x Globo-RN

Aparecidense-GO x Tupynambás-MG

Goiânia-GO x Atlético-BA

Gama-DF x Goianésia-GO

Brasiliense-DF x Real Noroeste-ES

Ferroviária-SP x Marcílio Dias-SC

Mirassol-SP x Caxias-RS

São Luiz-RS x Cabofriense-RJ

Novorizontino-SP x FC Cascavel-PR

* Os times à esquerda fazem o segundo jogo em casa.