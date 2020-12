Liverpool bate Ajax e garante classificação na Liga dos Campeões

O adolescente Curtis Jones marcou aos 13 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória de 1 a 0 do Liverpool (Inglaterra) sobre o Ajax (Holanda). Este resultado selou a classificação da equipe inglesa, que estava desfalcada por lesões em jogo em casa da Liga dos Campeões da Europa disputado nesta terça-feira (1).

O resultado consolidou a equipe inglesa na liderança do Grupo D, com 12 pontos após a Atalanta (Itália) empatar em casa por 1 a 1 com o Midtjylland (Dinamarca).

O Ajax tem 7 pontos, um atrás da segunda colocada Atalanta, e precisa de uma vitória sobre os italianos na última partida da fase de grupos para chegar à fase eliminatória.

Assim como o novato Jones, o técnico alemão Jürgen Klopp também tem um outro jovem a agradecer: o goleiro da seleção irlandesa sub-21 fez uma defesa milagrosa nos últimos minutos de sua estreia na competição.

Pelo grupo B, a Inter de Milão (Itália) contou com dois gols do atacante Romelu Lukaku no segundo tempo para bater o Borussia Moenchengladbach (Alemanha) por 3 a 2, e manteve as chances de classificação vivas na penúltima rodada da fase de grupos.

Lukaku fez o segundo gol da Inter aos 19 da etapa final, e nove minutos depois ampliou para 3 a 1. A equipe italiana precisa de uma vitória na última partida contra o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) para ter alguma chance de classificação.