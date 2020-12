Sem acesso, Luizinho, Neto, Tsnunami e Derlan deixam o Manaus FC

Luizinho Lopes pontuou a liberdade de trabalho e agradeceu ao time e aos torcedores | Foto: Reprodução





Manaus – O período de comando a frente do Manaus FC chega ao fim para o técnico Luizinho Lopes, o auxiliar técnico Neto e para os jogadores Tsunami e Derlan. O clube decidiram pelo encerramento dos contratos após o time não ter mais chances matemáticas de chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro.

Luizinho deixou agradecimentos a todos no clube pela temporada. “Quero deixar meus sinceros agradecimentos por esse ciclo que se encerra nessa temporada. Quero agradecer à toda diretoria, todos os funcionários do Manaus Futebol Clube, todos os atletas, a comissão técnica, torcida, imprensa pelo respeito que nós tivemos durante essa primeira temporada à frente do Manaus. Quero agradecer pela receptividade", disse.

Como treinador, Lopes avaliou o desempenho da equipe e destaca o potencial do Manaus. "O Manaus tem potencial no futebol brasileiro. Espero que o Manaus continue crescendo. É um clube que tem uma característica peculiar, já nasceu com uma torcida muito grande”, disse o treinador.

O vice-presidente do MANAUSFC, Giovanni Silva falou sobre a saída de Luizinho, deixando as portas abertas para um retorno no futuro.

“No futebol não tem despedida, tem um até logo. E o mundo da bola dá muitas voltas. Quero primeiro de tudo agradecer por você ter vindo num momento tão delicado. A gente mudou o comando do clube logo no início do campeonato. Era o momento que nós tínhamos o entendimento que a gente tinha que fazer aquilo. Porque o futebol tem os bastidores. Os torcedores não conhecem os bastidores do futebol. Não sabem o que acontece no dia a dia. E o Luizinho que é dá bola, sabe que nem tudo que falam é verdade”, pontuou Giovanni.

O próximo jogo do clube será neste sábado (5) contra o já rebaixado Imperatriz (MA) | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O dirigente desejou sucesso na carreira do treinador. “Eu não tenho dúvida alguma, Luizinho, que, pelo trabalho que você fez, pela forma como você conduziu o trabalho dentro e fora de campo, você ainda vai estar em um clube grande”, completou o dirigente.

Por sua vez, Luizinho Lopes pontuou a liberdade de trabalho e agradeceu ao time e aos torcedores do clube esmeraldino.

"Fico feliz por deixar as portas abertas. Aqui, no Manaus FC, tive total liberdade para executar o meu trabalho. Tive as melhores condições possíveis. Fui tratado com muito respeito e profissionalismo. Portanto, conquistamos o principal objetivo na temporada e, por muito pouco não nos classificamos... por enquanto, saio feliz, principalmente, pelo respeito conquistado dos atletas, funcionários e diretoria do clube”, finalizou.

O próximo jogo do clube será neste sábado (5) contra o já rebaixado Imperatriz (MA). O time será comandado pelo auxiliar técnico Souza Brito.

Saídas

O lateral Tsunami e o jogador Derlan também foram dispensados pelo clube. Ao todo, Derlan defendeu as cores do esmeraldino durante 7 temporadas, conquistando três títulos amazonenses, sendo um na Série B do Barezão de 2013, e dois na Série A, em 2018 e 2019; além de ter sido capitão do time que conquistou o histórico acesso para Série C do Campeonato Brasileiro, em 2019, e o vice-campeonato Brasileiro da Série D.

Tsunami fez 9 jogos vestindo a camisa do Gavião do Norte, além de ter dado assistência a um dos gols mais incríveis da Série C em 2020.

