Grosjean recebe alta após acidente no GP Bahrein

Apesar da preocupação, o piloto não sofreu lesões graves | Foto: Reprodução Twitter/Roksana Cwik

Romain Grosjean recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (2), após três dias de internação. Ele sobreviveu ao acidente sofrido no GP do Barein, no último domingo (29). No hospital, ele iniciou o tratamento da queimaduras sofridas e o acompanhamento dos pulmões.

O francês da Haas aproveitou para agradecer aos profissionais que o tiraram das chamas após a batida e disse que a experiência marcou sua vida.

"Notem o profissionalismo do bombeiro, tentando manter o fogo longe do carro. Veja a ação do Ian Roberts (médico da FIA) e como ele se envolve. Eu disse que ele era um herói, pois entrou o máximo que conseguiu no fogo para me salvar." relatou em uma de suas redes sociais

O grave acidente sofrido pelo francês se deu nos primeiros metros da corrida no Barein; ao sair da terceira curva do traçado, Grosjean tocou no carro de Daniil Kvyat, da AlphaTauri, e saiu da pista em direção ao guard rail.

O impacto provocou uma forte explosão que causou a interrupção imediata da prova, sob bandeira vermelha. Logo após ser socorrido, ele foi encaminhado para o hospital.

*Com informações do Globo Esporte

