São Paulo joga contra o Goiás em busca da liderança do Brasileirão

O São Paulo conta com retrospecto positivo nos últimos jogos contra o Goiás | Foto: Miguel Schincariol

Esta quinta-feira (3) pode ser mais que especial para o São Paulo. Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro de 2020, o Tricolor enfrentará o Goiás nesta às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Com 41 pontos em 21 jogos, o time são-paulino está na vice-liderança do torneio nacional, atrás apenas do Atlético-MG, que detém 42 pontos em 23 confrontos.

O duelo em Goiânia, adiado da primeira rodada, encerrará a sequência de três partidas como visitante da equipe dirigida por Fernando Diniz.

O São Paulo conta com retrospecto positivo nos últimos compromissos em Goiânia: venceu os últimos três jogos disputados na cidade.

Em 2019, bateu o Goiás por 2 a 1. Em 2017, venceu o Atlético-GO por 1 a 0. Em 2015, também por 1 a 0, derrotou o clube esmeraldino, todos pelo Brasileirão.

Leia mais:

Sem acesso, Luizinho, Neto, Tsunami e Derlan deixam o Manaus FC