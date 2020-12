Ronaldo Jacaré luta contra Kevin Holland no UFC 256

Jacaré estava originalmente marcado para encarar Marvin Vettori | Foto: Reprodução

O brasileiro Ronaldo Jacaré tem um novo adversário para o UFC 256: no dia 12 de dezembro vai enfrentar o norte-americano Kevin Holland em duelo pelo peso-médio no UFC Apex, em Las Vegas.

Jacaré estava originalmente marcado para encarar Marvin Vettori; o italiano, no entanto, foi escolhido para substituir o próprio Holland no duelo com Jack Hermansson na luta principal do UFC Vegas 16, no dia 5 de dezembro. O norte-americano testou positivo para COVID-19 e foi retirado do combate.

Holland soma quatro vitórias consecutivas no Octógono, todas já em 2020, sendo três por nocaute técnico; Jacaré fará seu retorno aos médios após ser superado por Jan Blachowicz em embate pelos meio-pesados.

O UFC 256 será liderado pelo confronto entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno pelo título dos pesos-mosca.

