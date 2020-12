Youtuber desafia Conor McGregor para luta de boxe

Por enquanto, o americano aguarda alguma resposta dos desafiados | Foto: Reprodução

O youtuber Jake Paul desafiou Conor McGregor, ex-campeão do UFC, para uma luta de boxe. O americano, que tem duas vitórias no cartel, nunca enfrentou um profissional ou alguém de nível perto do irlandês, mas não teve medo em convidá-lo para o confronto.

Jake Paul é um youtuber e ator, e ficou famoso com vídeos no aplicativo Vine, plataforma parecida com o YouTube. Na web, ele conquistou milhões de seguidores e começou a ter uma vida de ostentação

“Tenho treinado muito durante o último ano. Estou levando a sério. Tenho uma longa lista de oponentes com os quais quero lutar. Conor McGregor, Dillon Danis, vou nocautear os dois. Tem o meu irmão (Logan Paul), Austin McBroom… Quero ficar no esporte por muito tempo, estou apaixonado”, disse.

Por enquanto, o americano aguarda alguma resposta dos desafiados. Em suas redes sociais, o Youtuber chegou a publicar artes dos possíveis confrontos.

"Seria um sonho distante? Talvez, mas como diria Conor... são apenas negócios".

Leia mais:

São Paulo joga contra o Goiás em busca da liderança do Brasileirão