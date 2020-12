Grupo faz jogo beneficente para arrecadar alimentos para comunidade

Um grupo de amigos da Comunidade São Sebastião, no município de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros em linha reta da capital), promove o jogo beneficente ‘Amigos do Guma VS Amigos da Arena Duarte’ que será realizado no dia 20 de dezembro, às 12h, na Arena Duarte, localizada na mesma comunidade. O objetivo do evento além de proporcionar um Natal solidário, é arrecadar alimentos para os moradores, doações para finalizar o campo e entretenimento para os ribeirinhos.

Para entrar na Arena será cobrado 1kg de alimento não perecível, que poderá ser trocado por um ingresso. Cada pessoa pode levar quantos quilos de alimentos quiser e buscar mais de um ingresso.

O jogo será realizado com todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde para evitar a propagação do novo coronavírus.

Campo de futebol feito com pneus e garrafas pets

Campo de futebol do Amazonas construído com garrafas pets e 18 mil pneus | Foto: Divulgação

No município de Careiro da Várzea, apenas 5% são de terra firme, a quantidade restante passa seis meses seco e seis meses alagada. Para mudar esta realidade e permitir que a comunidade pratique esporte o ano inteiro, os moradores construíram um campo resistente ao rio. O local onde será realizado o futebol beneficente, é o primeiro campo de futebol do Amazonas construído com garrafas pets e 18 mil pneus.



“O intuito deste evento que está na sua quarta edição, é jogar em cima de um campo de pneu onde não tivemos ajuda de nenhuma autoridade e sim apenas da comunidade. E isto é um orgulho para nós”, revela o organizador do evento e capitão do time da Arena Duarte, Rodolfo Souza.

O campo está em 90% de conclusão e inclui além do gramado, arquibancada, camarote e refletores para os jogos noturnos | Foto: Divulgação

O campo está em 90% de conclusão e inclui além do gramado, arquibancada, camarote e refletores para os jogos noturnos. Para a finalização da obra, faltam os vestuários e uma parte da área vip do campo.



Na região vivem aproximadamente 70 famílias que dependem da agricultura e da pesca para se sustentar. Todos os alimentos arrecadados serão doados para as famílias carentes do município de Careiro da Várzea.

*Com informações da assessoria

Leia Mais