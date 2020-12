De volta ao ringue, Rose Volante luta nesta sexta-feira (4)

Rose é a única brasileira campeã mundial | Foto: Ivan Storti/Divulgação

Rose Volante, a primeira campeã mundial profissional do boxe feminino brasileiro está de volta, após um ano e nove meses. Nesta sexta-feira (4), Rose Volante participa da 10ª edição do Boxing For You, na Arena de Lutas, em São Paulo, às 21h30.



A paulista de 38 anos enfrenta a baiana Halanna dos Santos, de 30 anos, pela categoria das super-leves até 63,5 quilos.

As lutas não terão presença de público, devido à pandemia do Coronavírus, mas poderão ser acompanhadas pelas rede sociais do evento.

"Vou lutar em uma categoria acima da minha, mas estou preparada, motivada para esse recomeço. A Halanna é uma adversária dura, tem 21 lutas no boxe profissional, é experiente. Será uma luta muito boa para meu retorno", afirma Rose

A atleta compete normalmente na categoria das leves 61,2 quilos e tem um cartel de 15 combates e 14 vitórias.

A última vez de Rose no ringue foi em março do ano passado, quando perdeu da irlandesa Katie Taylor, na terceira vez que a brasileira defendeu o cinturão de campeã da Organização Mundial de Boxe (WBO).

"Nada apaga o que já fiz pelo boxe e o esporte, sendo a primeira campeã mundial. A Katie não é qualquer pessoa. Perdi realmente da melhor. Dei o melhor que eu tinha" finalizou

*Agência Brasil

