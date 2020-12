Manaus FC de futebol americano joga contra o Atlético-MG neste sábado

A partida marcará o primeiro encontro de um time nortista com uma equipe do sudeste | Foto: Divulgação

O time de futebol americano do Manaus FC, encara o Atlético-MG, no sábado (12), pelo "Desafio dos Campeões". A partida será realizada às 15h, no estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.



Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a partida acontecerá com portões fechados. Mas os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo, pelo canal Manaus FC TV, no Youtube.

Seguindo os protocolos de segurança, a comissão técnica e os jogadores das equipes, ficarão hospedados em isolamento, e serão submetidos a exames de detecção da Covid-19.

“Temos toda uma preocupação com a segurança dos atletas, nestes tempos de pandemia. Por isso, a organização do evento decidiu fazer essa concentração no hotel, além de todos os testes para detecção de Covid-19. A ideia é fazer um evento o mais seguro possível”, explica o diretor de futebol americano do Manaus FC, Renner Silva.

O dirigente fala sobre a alegria de poder realizar este grande confronto entre expoentes do futebol americano no Brasil. A partida também ganha contornos históricos, afinal, será a primeira vez que uma equipe do Norte do Brasil vai enfrentar um time do Sudeste.

“Vai ser primeiro, um jogo de primeira divisão, e a gente está muito feliz de ter essa oportunidade que a Confederação Brasileira nos deu, que a Liga BFA (Brasil Futebol Americano) nos deu. Então, a gente realmente quer fazer um bom evento e representar bem a camisa do Manaus e representar muito bem o Estado do Amazonas”, destaca Renner.

