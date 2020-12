Fast Clube anuncia mais reforços para o Brasileirão e agrada torcida

Os torcedores elogiaram as contratações | Foto: Reprodução

Manaus - O Fast Clube anunciou mais dois reforços para a sequência da série D do Campeonato Brasileiro 2020. Bruno Saul e Dija Baiano chegam ao clube com muitas expectativas. A torcida demonstra apoio e aprovação nos reforços.

O goleiro Bruno Saul, 24 anos, nasceu em Manaus. Ele teve uma passagem pelo Tricolor de Aço em 2016, no qual conquistou o título do Campeonato Amazonense.

Na categoria sub-20, também do Fast Clube, conquistou o título da Copa Norte 2015 e o bicampeonato amazonense. Seu último clube foi o Manaus, onde conquistou o tricampeonato amazonense (2017, 2018 e 2019) e o vice-campeonato brasileiro da série D em 2019.

O atacante Dija Baiano, tem 30 anos com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior. Ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia e estava atuando no Volta Redonda-RJ, no qual vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C.

Em 2016, pelo próprio Volta Redonda-RJ, o atacante conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os torcedores elogiaram as contratações. Júnior Drummond disse que os reforços chegam em um ótimo momento para o clube. “Dija Baiano é ótimo jogador. Acompanho muito o futebol carioca. Ele jogou muita bola no Boavista e no volta Redonda. Estamos felizes pelo reforço”, disse.

Outro torcedor é Jonildo Parente. Ele acredita no ótimo momento do Fast e incentiva. “Fast Clube tu és a esperança. O povo deposita confiança”.

Mais comentário chega para o clube “ O time está com vontade de subir. Nós gostamos assim”.

O próximo jogo do Fast será neste domingo (6) contra o Moto Club, na Arena Castelão, no Maranhão, às 15h30. O jogo de volta será dia 13, na Arena da Amazônia. Os duelos valem vaga nas oitavas de final da competição.

Thiago Spice, Márcio Passos e Janeudo, foram os outros nomes que chegaram como reforços para os próximos jogos decisivos para a equipe amazonense.

