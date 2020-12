LNF: Corinthians vence de virada e volta à semifinal após quatro anos

O primeiro jogo, disputado no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, há 18 dias, terminou empatado em 2 a 2 | Foto: Ulisses Castro/ ACBF

O último classificado às semifinais da temporada 2020 da Liga Nacional de Futsal (LNF) é o Corinthians. Nesta quinta-feira (3), o Timão derrotou o Carlos Barbosa-RS por 3 a 2, de virada, no ginásio Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS). O duelo de volta do confronto pelas quartas de final foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O primeiro jogo, disputado no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, há 18 dias, terminou empatado em 2 a 2. A partida de volta estava inicialmente marcada para o último dia 22, mas foi adiada após a O Carlos Barbosa ter registrado 13 casos do novo coronavírus (covid-19) no elenco. Os gaúchos não entravam em quadra desde o duelo anterior contra os paulistas. O Alvinegro vinha embalado pelo título da Supercopa, realizada em Erechim (RS) entre quarta (25) e sábado (29) da semana passada.

O Corinthians volta às semifinais da LNF após quatro anos. Em 2016, o Timão foi campeão pela primeira e única vez. Os paulistas terão pela frente o Joinville-SC, que eliminou o atual bicampeão Pato-PR. O jogo de ida será neste domingo (6), às 13h15 (horário de Brasília), em São Paulo, e o da volta na quarta-feira (10), às 18h45, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).

Jogo

Marcando pressão na quadra alvinegra, o Carlos Barbosa teve o controle das primeiras ações. Logo aos dois minutos, o pivô Pesk desviou a bola na pequena área e abriu o placar para o time da casa. Inicialmente acuado, o Corinthians conseguiu equilibrar a partida e chegou ao empate. Aos 11 minutos, o ala Murilo cobrou falta com força, quase do meio da quadra, no canto esquerdo do goleiro Gian Wolverine.

Os minutos finais do primeiro tempo foram muito brigados, com as duas equipes estourando o limite de faltas (cinco) e vários momentos de discussão entre jogadores, que renderam três cartões amarelos. Com a bola rolando, o time gaúcho seguiu ofensivo, mas o Timão foi cirúrgico. Aos 17, o ala João Victor chutou, a bola desviou no fixo Lé, da ACBF, enganando Gian Wolverine. Virada alvinegra.

As equipes voltaram do intervalo animadas. Com vinte segundos, o time da casa teve um pênalti a favor, que o fixo Fernando converteu. Antes do cronômetro completar a primeira volta, o Corinthians voltou à frente com um golaço de Murilo, que soltou a bomba após escapar de dois marcadores. O desenrolar da partida foi tensa. A ACBF acionou o ala Richard como goleiro-linha e rodou a bola na intermediária, mas parou na aplicada marcação alvinegra e nas defesas do goleiro Careca.

A outra semifinal da LNF envolve Magnus Sorocaba-SP e Tubarão-SC. No jogo de ida, disputado na quarta-feira (2), os paulistas golearam por 6 a 0, com transmissão da TV Brasil. A partida também foi realizada no ginásio Sérgio Luiz Guerra, devido ao avanço dos casos da covid-19 em Santa Catarina. O duelo de volta será domingo, às 11h, no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP), onde a franquia de Sorocaba (SP) tem atuado, já que a arena local é usada como hospital de campanha.