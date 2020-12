Conmebol anuncia datas das quartas de final da Libertadores

Três equipes brasileiras já estão garantidas para a próxima fase | Foto: Henry Romero/Reuters

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (4) os dias e horários dos jogos de ida e volta pelas quartas de final da Copa Libertadores. Palmeiras, Grêmio e Santos são os representantes brasileiros classificados.



O Internacional ainda pode ser mais um brasileiro na disputa pela taça, ele decide a vaga contra o Boca Juniors, da Argentina, na quarta-feira (9) às 20h30, no estádio Bombonera.

O Verdão será o primeiro clube do país a estrear no mata-mata. Dono da melhor campanha da Libertadores, o time de Abel Ferreira encara o Libertad, do Paraguai. O primeiro jogo será na terça-feira (8), às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia Assunção.

O jogo de volta está agendado para a outra terça-feira (15), no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.

O duelo brasileiro entre Grêmio e Santos começa a ser disputado quarta-feira (9), às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O segundo jogo está marcado para exatamente uma semana depois, também às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Quem avançar entre Inter e Boca enfrenta o Racing, da Argentina. O duelo de ida será na outra quarta-feira (16) e o de volta no dia 23, também uma quarta, ambos às 21h30. Se o Colorado se classificar, faz o primeiro jogo das quartas no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo no El Cilindro, na argentina Avellaneda.

O Inter foi superado pelo Boca no primeiro duelo das oitavas de final por 1 a 0, em casa, na quarta-feira passada (2). O reencontro será nesta quarta-feira, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires (Argentina).

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

São Paulo vence Goiás e assume a liderança do Brasileiro

Manaus FC de futebol americano joga contra o Atlético-MG neste sábado