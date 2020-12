Fifa anuncia mundial de clubes 2021 sem alterações no formato atual

No novo formato a Conmebol terá seis participantes | Foto: Fifa/Divulgação

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (4) que haverá Mundial de Clubes em dezembro de 2021 no formato atual. O torneio voltará ao Japão no modelo com sete participantes após quatro anos dividido entre Emirados Árabes e Catar.



A ideia de um Mundial com 24 clubes ainda está mantida, mas segue sem data. Ela permaneceu no papel depois que a pandemia forçou o adiamento da Eurocopa e Copa América para o meio de 2021.

Como em 2022 é ano de Copa do Mundo (entre novembro e dezembro), pode ser que tampouco haja tempo hábil. Certo, apenas, que será disputado na China.

"Nós queremos proteger os clubes, mas também proteger o futebol de seleções, e achar esse equilíbrio não é simples" disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Os clubes e os fãs de clubes do mundo inteiro querem (o novo Mundial). Mas antes temos que poder dizer quando vamos fazer. É certo que será na China, mas ainda não decidimos quando" esclareceu.

A edição que aconteceria em 2020 foi confirmada para fevereiro de 2021, no Catar. Já há quatro participantes confirmados: Bayern (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Al Ahly (campeão da Liga dos Campeões da África), Al Duhail (campeão do Catar) e Auckland City (nomeado pela OFC).

