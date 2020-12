De Manaus, Thiago Reinaldo treina a Elite da segurança dos EUA

Thiago saiu de Manaus e hoje leva a arte mundo os Estados Unidos | Foto: Reprodução

Manaus - Professor de Jiu-Jítsu, multi campeão da modalidade e nascido em Manaus, Thiago Reinaldo, de 28 anos, é o principal treinador dos agentes do Departamento de Combate aos Narcóticos (DEA), dos Estados Unidos, considerada a elite do país.

O professor conta ao Portal Em Tempo de que forma começou na carreira, sobre a oportunidade de treinar agentes dos Estados Unidos, as conquistas e planos para o futuro fora dos tatames da cidade de Manaus.

Atualmente, Thiago mora em Stafford, na Virgínia, onde atua como professor da Escola Gracie Barra de Jiu-Jítsu.

Início nos tatames

Ainda em Manaus, Thiago começou a se interessar pelo jiu-jítsu, arte marcial que se tornou paixão. Ele foi treinado pelo Sensei Henrique Machado, um dos grandes nomes da arte suave no Brasil.

“Não sei dizer quando reconheci meu potencial, porém, meu Sensei, Henrique Machado, o viu no primeiro momento que entrei na academia”, afirmou.

Thiago comemora vitória em uma das competições como atleta | Foto: Reprodução

Thiago dedicou muito de seu tempo em treinamentos para melhorar e enriquecer seu estilo de luta. Ao longo dos anos, seu esforço trouxe resultados e reconhecimento no meio esportivo.



Chegada aos EUA

A primeira vez que esteve nos Estados Unidos foi em 2012 para participar de competições. No período fez amizades em solo americano. Ele foi convidados para representar a Gracie Barra, em Santa Bárbara, na Califórnia.

O objetivo de sua ida à cidade, era ser atleta da Gracie e ajudar a equipe a crescer. No ano de 2018, surgiu a oportunidade ir para o estado da Virgínia, onde Thiago começou uma nova escola, a Gracie Barra Stafford. Hoje, ele a representa como atleta e professor.

Treinando a Elite

O Escritório Federal de Investigação (FBI), Serviço Naval Investigativo Criminal (NCIS), Agentes Secretos, Corpo de Fuzileiros Navais (Marines) e o Departamento de Combate aos Narcóticos (DEA) ficam nos arredores de Sttaford e o governo americano busca qualificar cada vez mais seus profissionais de segurança. Com isso, surgiu a oportunidade para Thiago realizar o treinamento dos agentes do DEA.

Thiago ensina técnicas para os profissionais da DEA | Foto: Reprodução

“É uma satisfação enorme poder fazer parte deste processo de ensino da arte suave para o departamento que luta contra os narcóticos. É uma experiência nova. Traz uma sensação de retorno do meu trabalho, reflexo de um sacrifício que tem sido feito desde o início da minha carreira no esporte”, relatou o lutador.



Conquistas

Thiago já foi seis vezes Campeão Amazonense, na categoria absoluto de faixa preta, por cinco anos consecutivos, marca que poucos atletas conseguiram.

Entre as conquistas estão as cinco vezes que participou do Campeonato Brasileiro de jiu-jítsu, se destacando também em torneios internacionais e faturando o Campeonato Sul-Americano, três Campeonatos Pan-Americanos e duas vezes Campeão Mundial da modalidade.

Thiago chegou ao pódio do mundial de Jiu-Jítsu | Foto: Reprodução

“Minha conquista mais importante foi quando fui campeão no 'Absolute' do Campeonato Pan-Americano, vencendo os eventos com e sem kimono”, destacou.

Apoio

Para chegar a elite, nenhum atleta faz a jornada solitária, mas conta com o apoio de várias pessoas ao seu redor, como família, amigos e treinadores. Thiago atribui parte de suas conquistas para as pessoas que estiveram com ele durante esses anos de dedicação.

Reinaldo em torneio, competindo pela Gracie Barra | Foto: Reprodução

“O apoio da minha família foi essencial, em especial da minha mãe. Ela foi fundamental para eu tomar decisões que precisei em determinados momentos. Também tive o apoio de bons amigos nessa caminhada, enquanto morava em Manaus”, relembrou.



A garra amazonense

Viver pelo esporte de luta não é uma tarefa simples. Atletas com talento desistem por falta de apoio e patrocínios. Muitos precisam trabalhar em outras profissões e deixa o esporte apenas como hobbie. Thiago é uma referência do bom Jiu-Jítsu no exterior, mas para chegar a esse ponto, sua trajetória não foi fácil.

“O maior desafio para todo atleta sempre vai ser o patrocínio. Para competir é preciso gastar com viagens, comida e hospedagem. Fiquei fora de muitas competições por não ter apoio, porém nunca desisti e continuei treinando para as competições. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, sempre que tenho a oportunidade, gosto de falar um pouco da nossa cultura para os meus alunos, eles sempre ficam muito interessados nas histórias”, relatou.

Apesar das dificuldades no meio do caminho, Thiago se tornou um grande vencedor | Foto: Reprodução

Futuro

O lutador tem certeza que sua trajetória no esporte ainda tem muitos capítulos e projeta o futuro como atleta e professor.

“Para o futuro, quero contribuir com a disseminação do esporte dentro da nossa comunidade aqui em Stafford. Quero mudar a vida das pessoas por meio do Jiu-Jítsu, fazendo campeões não só dentro, mas também fora dos tatames", finalizou.

Para o futuro, o professor espera continuar formando campeões para a vida | Foto: Reprodução

