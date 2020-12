São Paulo é favorito do Brasileiro e Atlético-MG corre atrás do topo

Atlético-MG tem a chance de voltar a liderança caso o São Paulo perca | Foto: Reprodução

O Campeonato Brasileiro segue para as últimas rodadas neste domingo (6). Os times que estão o topo da tabela entram em campo, pela 24ª rodada. São Paulo é o favorito para levantar a taça e Atlético-MG busca voltar para o topo da tabela.

São Paulo x Sport Recife

O São Paulo recebe o Sport Recife, às 15h, no estádio Morumbi. O time paulista está há seis jogos sem perder e com um jogo a menos que o segundo colocado, o Atlético-MG.

Embora esteja invicto nas partidas que disputou recentemente, o tricolor tropeçou e empatou dois jogos, nas últimas semanas, perdendo a chance de virar líder isolado.

Embora tenha alguns empates recentes, o São Paulo é o favorito matematicamente. O feito seria um recorde pessoal para o técnico Fernando Diniz, que ainda não ficou isolado na liderança, comandando uma equipe profissional.

Marcos Aurélio, de 35 anos, é motorista e apaixonado pelo São Paulo, contou ao Portal Em Tempo que avalia a melhora da equipe e espera muito do jogo.

"Há algumas semanas, a liderança seria surpresa ou até inviável, uma vez que a torcida queria a demissão do Diniz, porém ele conseguiu extrair o melhor do time, hoje a liderança é uma realidade justa. Por ser no Morumbi, a expectativa é de vitória com um bom volume de jogo. Apesar de brigar para se afastar do rebaixamento, o Sport tem um dos elencos mais experientes do campeonato. Mesmo com a maratona de 10 jogos nas últimas três semanas, aposto no placar de 3 a 0 para o São Paulo" finalizou.

Para o jogo, Diniz terá todo o elenco para enfrentar o Leão. Ele não poupará seus titulares e prometem jogar para garantir a vitória.

O São Paulo realizou treinos táticos e técnicos, comandados por Fernando Diniz, e também executou trabalhos de regeneração muscular, visando deixar os jogadores na melhor forma, para o confronto.

No lado do Leão, a história é diferente, nos últimos jogos do Brasileirão, a equipe perdeu para o Santos, Atlético-GO e Vasco, e tenta recuperar o caminho das vitórias.

Para complicar o esquema tático do técnico Jair Ventura, dois de seus titulares não estarão à disposição para a partida. O zagueiro Adryelson e o meia atacante Marquinhos, cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo.

A pressão para vitória contra o São Paulo aumentou durante a semana, depois da derrota por 4 a 2 para o Santos e podendo substituir o Vasco na zona de rebaixamento, caso a equipe carioca vença seu confronto.

Atlético-MG x Internacional

Inter e Atlético-MG duelam, às 17h15 no estádio Mineirão. Entre os quatro primeiros, Inter é o mais distante da liderança. O time precisa vencer para se manter vivo na disputa.

O Galo é o atual vice líder, com 42 pontos, mas pode assumir a ponta caso vença e o São Paulo tropece dentro de casa. Os mineiros precisam vencer o Inter para voltarem a liderança.

A equipe de Jorge Sampaoli conta com um reforço. O lateral direito Mariano está recuperado de lesão na coxa direita e pode ser relacionado para a partida contra o Colorado. Lesionado, Mariano desfalcou o Galo por quatro partidas e agora volta para ajudar o time.

O Atlético-MG terá quase todo o elenco à disposição, com exceção do goleiro Rafael, diagnosticado com Covid-19 e Diego Tardelli, que se recupera de lesão.

Sem vencer há seis partidas, o Internacional entra em campo com vários desfalques. O volante Edenílson, o atacante Caio Vital e o zagueiro Matheus Jussa foram diagnosticados com Covid-19.

A lista continua com Jhonny, lesionado na coxa direita, Paolo Guerrero com lesão no joelho direito e Rodrigo Modelo cumpre suspensão, após ter recebido seu terceiro cartão amarelo.

O Internacional busca se recuperar após perder duas partidas e um empate no Campeonato Brasileiro, e da derrota na Libertadores, no jogo de ida das oitavas de final, dentro de casa.

Durante o período de preparação, a equipe gaúcha realizou treinos sem a presença do técnico Abel Braga, infectado com Covid-19. Os auxiliares técnicos e preparadores físicos foram os responsáveis pela agenda de treinos. Sem o treinador principal, vencer o líder fora de casa, se tornou uma missão mais árdua.

No retrospecto do duelo, o Internacional venceu os últimos três confrontos contra o Galo. Por outro lado, o Atlético-MG venceu onze partidas, das quatorze disputadas como mandante do campo.

