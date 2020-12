Rio Negro Challenge tem inscrições até este sábado (5)

A Travessia Almirante Tamandaré é uma das competições mais tradicionais do Estado e completa 50 anos em 2020 | Foto: Divulgação/Mauro Neto (Faar)

Manaus - A competição, que é promovida pela Assessoria Esportiva Pierre Gadelhapor meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), deve contar com a participação de atletas de todo o país no próximo sábado e domingo (12 e 13) na Praia de Paricatuba, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

As inscrições vão até este sábado (05), e podem ser feitas através do site www.rionegrochallenge.com.br . No primeiro dia (12), será disputado o Relay (revezamento), em equipe na prova dos 500 metros, com início às 8h.

Para o domingo (13/12), com a primeira largada partir das 7h30, além das provas de 2k e 4k, haverá a Travessia Almirante Tamandaré em formato de circuito.

De acordo com o organizador do evento, Pierre Gadelha, os responsáveis pela competição tomarão todos os cuidados com os participantes para que as provas sejam disputadas com segurança, como nas edições anteriores.

"Segurança sempre foi uma marca do Rio Negro Challenge e, nestes tempos de pandemia, seremos o primeiro evento esportivo, além do futebol, a ter testagem para detecção da Covid-19 nos atletas. Além disso, todos os participantes vão receber uma máscara ao chegar no local da prova, na hora do check-in. Cada um vai receber, também, outra máscara quando sair da água ao fim da disputa. Com todos esses cuidados, temos certeza que faremos um grande evento, para celebrar os 50 anos de existência da Travessia Almirante Tamandaré", afirmou Pierre.

Ele falou ainda sobre o congresso virtual que ficará disponível nas redes sociais do Rio Negro Challenge para que os inscritos possam ficar atentos as regras. "Nosso congresso técnico também ficará disponível pela internet, em nossas redes sociais, justamente para evitar aglomerações. Além disso, na entrega dos kits, cada atleta receberá também uma versão impressa com todas as informações do nosso congresso", explicou.

Sobre o kit

O kit do evento será entregue na Aquática Amazonas na próxima sexta (11/12), de 8h às 19h, e no sábado (12), de 8h até 17h. Como de praxe, o Desafio contará com frutas e pontos de hidratação durante as provas, além de uma equipe médica para garantir os primeiros socorros diante de qualquer imprevisto.

Segundo o diretor-presidente da Faar, Roberto Folhadela, o evento é importante para o calendário esportivo. “Estamos diante de um ano muito atípico por conta da pandemia, e as competições tiveram que encerrar ou até mesmo se adaptar a um calendário mais apertado. Estamos felizes com a realização do Rio Negro Challenge e temos certeza que será um grande momento do esporte local. Desejo uma excelente competição a todos”, finalizou.

