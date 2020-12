Rose Volante volta ao ringue e conquista mais uma vitória

A noite de lutas foi realizada com portões fechados, atendendo às exigências das autoridades locais no combate ao Covid-19 | Foto: Mário Palhares/Agência Brasil

A décima edição do "Boxing For You" fechou o calendário de 2020 nesta sexta-feira (4), na Arena de Lutas, em São Paulo. O principal evento de boxe da América Latina teve quatro combates. A luta mais aguardada da noite foi o retorno aos ringues de Rose Volante.

A ex-campeã mundial pela Organização Mundial na categoria peso-leve dominou completamente os oito rounds contra Halanna dos Santos e saiu vitoriosa por decisão dos árbitros (79-72 | 80-71 | 80-71). Agora, Volante tem agora 15 vitórias em 16 combates.

"Estou muito feliz com essa oportunidade que o Boxing For You X forneceu para gente! Eu consegui voltar aos ringues após um ano e oito meses! No boxe, a gente ganha ou a gente aprende! Eu aprendi e estou muito feliz com resultado", disse a lutadora.

Para 2021, só a reconquista do cinturão mundial interessa a atleta que treina com Felipe Moledas no litoral sul de São Paulo. Em março de 2019, a brasileira acabou sendo nocauteada pelo irlandesa Katie Taylor, que na ocasião unificou o cinturão dos três títulos da categoria.

A noite de lutas foi realizada com portões fechados, atendendo às exigências das autoridades locais no combate ao Covid-19. Todos os presentes passaram por testagem do HCA - Health Control and Assistant.

A plataforma da nobre arte fez ao todo três edições neste ano e volta em fevereiro de 2021 com pelo menos 10 datas. "Fechamos com chave de ouro a temporada 2020, que infelizmente foi prejudicada pela pandemia. Porém, nossa equipe entregou um evento muito bom tecnicamente e responsável com as testagens. No ano que vem vamos expandir ainda mais o Boxing For You", disse Sergio Batarelli, CEO do evento.

