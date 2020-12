'Estrela do Norte' é tricampeão do amazonense de futsal feminino

A equipe leva o terceiro título amazonense para a zona Leste da cidade de Manaus | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

O Estrela do Norte, que este ano jogou em parceria com o Makson FC, venceu o Grêmio Parque Dez por 5 a 2 e conquistou pela terceira vez na história o Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Feminino. A decisão aconteceu na noite deste sábado (5), no Clube do Trabalhador do Amazonas (SESI).



Além do troféu e das medalhas, as tricampeãs receberam R$ 2 mil de bonificação, premiação inédita oferecida pela FAFs ao estadual da categoria.

Frieza no modo de jogo

Sob a liderança de Amanda Reis, Nilda e Amanda Lemos, o Estrela do Norte foi para cima, com estratégia e conseguiu finalizar a partida pelo placar de 5 a 2, com dois gols de Amanda Reis no final da partida.

A comissão técnica do Estrela do Norte e Makson FC, que entrou para a história é formada por Luan Gabriel, Nathan Bastos, Iara Catuna e Rafael Makson.

O elenco conta com as atletas: Tia Joci (goleira), Nilda, Amanda Lemos, Amanda Reis, Robinha, Larissa Brito, Babu, Bel, Vaneza, Alice “Menina de Ouro”, Luana, Tayane Senna e Cilene. O desportista Cleudinei Lopes, atual vice-presidente do Estrela do Norte, também esteve na final do Amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

De Manaus, Thiago Reinaldo treina a Elite da segurança dos EUA

Flamengo vence o botafogo e afunda rival na zona de rebaixamento