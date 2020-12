Sargento do Batalhão Ambiental é campeão do Jungle Classic

O evento foi realizado em Manaus | Foto: PMAM/Divulgação

O 1º Sargento PM do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), Narcizio Guimarães Neto, de 42 anos, venceu nesta sexta-feira (4), no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping, zona Centro-Sul da capital, o Jungle Clássic 5.0 de Jiu-jitsu, uma das competições mais disputadas de Manaus.

O policial militar, que é faixa preta de jiu-jitsu, venceu a luta contra Albert Souza e sagrou-se campeão do evento.

O torneio contou com mais de 30 atletas inscritos e é um evento que prestigia atletas das décadas de 90 e 2000 que fizeram o jiu-jitsu amazonense ser reconhecido mundialmente.

Além de reunir atletas e professores locais, que fizeram história no esporte no Amazonas, o evento também conta com a participação de lutadores de fora do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Estrela do Norte' é tricampeão do amazonense de futsal feminino

De Manaus, Thiago Reinaldo treina a Elite da segurança dos EUA