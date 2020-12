São Paulo vence o Sport e assume liderança isolada no Brasileirão

Com a vitória, Fernando Diniz é líder isolado pela primeira vez na carreira | Foto: Marcello Zambrana

Segue o líder e agora ainda mais isolado. O São Paulo venceu o Sport na tarde de hoje (6), no Morumbi, e se manteve na primeira colocação do Campeonato Brasileiro.

A vitória por 1 a 0 foi confirmada sem muito brilho, mas com uma nova jogada ensaiada, que desta vez habilitou Luciano a marcar mais um.



O camisa 11 fez ainda no primeiro tempo o único gol da partida da 24ª rodada. Com o resultado, o Tricolor chega a 47 pontos e assegura o topo da tabela do Brasileirão. O gol foi marcado após um escanteio cobrado por Daniel Alves.

O Atlético-MG, vice-líder com 42, enfrenta o Internacional hoje (6) . Já o Leão da Ilha segue flertando com a zona do rebaixamento, com 25 pontos na 16ª colocação.

Na próxima quarta-feira (9), o São Paulo faz o último jogo atrasado que deve do primeiro turno. O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbi, às 21h30. O Sport, por sua vez, enfrenta o Coritiba no próximo domingo (13), na Ilha do Retiro, às 18h15.

*Com informações do Terra

Leia mais:

De Manaus, Thiago Reinaldo treina a Elite da segurança dos EUA

Flamengo vence o Botafogo e afunda rival na zona de rebaixamento