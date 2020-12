Grêmio goleia e Vasco afunda na zona de rebaixamento

Na rodada passada o Vasco perdeu por 4 a 1, para o Ceará | Foto: Diego Vara/Reuters

O Grêmio goleou Vasco por 4 a 0 neste domingo (6), em Porto Alegre. O triunfo fez o Tricolor igualar o recorde de invencibilidade na temporada, são 16 jogos sem perder e, claro, dar um salto na tabela. O Vasco só afunda ainda mais na zona de rebaixamento.

Os gols foram marcados por Diego Souza, Pinares e Lucas Silva. Por outro lado, o resultado aumenta ainda mais a pressão no técnico Ricardo Sá Pinto. O português, que já vinha sendo questionado internamente, está na linha de tiro da diretoria e pode até não se segurar no cargo com o revés.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 40 pontos e subiu três posições na classificação do Campeonato Brasileiro, pulou de 7º para a 4º. O Vasco, por sua vez, se mantem com 24 pontos e na zona de rebaixamento.

Os gaúchos voltam a campo na quarta-feira(9), quando receberá o Santos. Já o Cruzmaltino encara o Fluminense, no domingo(13), em São Januário.

*Com informações do UOL

Leia mais:

'Estrela do Norte' é tricampeão do amazonense de futsal feminino

De Manaus, Thiago Reinaldo treina a Elite da segurança dos EUA