Corinthians feminino passeia em campo e leva o Brasileirão 2020

Na noite deste domingo (6), o Corinthians sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, na Neo Química Arena, em São Paulo. As donas da casa chegaram à decisão com a melhor campanha do torneio, tendo 17 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.



As catarinenses ficaram na sexta posição na primeira fase e, somando as quartas e as semifinais, tinham dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Depois do 0 a 0 na partida ida em Florianópolis, quem vencesse o jogo seria campeão. O Avaí até que tentou no início do jogo com a marcação avançada e mais posse de bola. Mas a vitória acabou sendo mesmo do Timão, que goleou a equipe adversária por 4 a 2.

Após o apito final foi só festa de um justo campeão, a equipe foi melhor desde o início do torneio e passou por todas as fases com muita superioridade. A taça desse ano é a segunda do Campeonato Brasileiro que vai ser colocada na galeria do Timão.

"É um momento muito especial. Prêmio individual para coroar um trabalho de todo um grupo enorme. Trabalhamos demais para chegar até aqui. Ano passado, a final contra a Ferroviária ficou entalada. Agora é só festejar", disse a Zanotti, escolhida melhor atleta da final, que, com esse título, se sagrou tricampeão nacional.

*Com informações da Agência Brasil

