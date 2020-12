Odair Hellmann recebe proposta de time Árabe e deixa o Fluminense

O técnico deixa a equipe após um ano no comando | Foto: Mailson Santana/ FFC

Odair Hellmann está de saída iminente do Fluminense. O técnico recebeu uma proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e comunicará ao Tricolor que aceitará a oferta. A diretoria ainda pode tentar uma contraproposta para tentar demovê-lo da decisão.



A tendência é que a passagem do técnico de 43 anos pelo clube se encerre. Odair tem contrato com o Fluminense até o fim deste mês.

O oferta do Al Wasl gira em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões). O que corresponde a R$ 600 mil por mês, bem acima do que recebe atualmente no Fluminense. O auxiliar técnico Maurício Dulac também deverá seguir com Odair para o clube árabe.

O treinador tem recebido sondagens do futebol árabe desde antes de chegar ao Tricolor, no começo de 2020. Inclusive, chegou a recusar prosseguir com algumas conversas para seguir no clube. Diante de nova investida, porém, acabou mudando de posição.

Com contrato apenas até o fim do ano, Odair e Fluminense chegaram a abrir negociações para uma renovação até o fim de 2021. Em novembro, porém, o treinador pediu para adiar as conversas para o fim do ano.

Odair deixará o Fluminense com 50 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 56%. O time ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

