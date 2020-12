Vídeo: Jogadores do Avaí são agredidos por torcedores em saída de bar

| Autor: Reprodução

Na noite do último domingo, atletas do Avaí foram abordados por torcedores na saída de um bar em Florianópolis. O caso mais grave ocorreu com o zagueiro Airton, que foi agredido com dois socos no rosto. Atualmente a equipe disputa a Série B do Brasileirão.



Além do defensor, os jogadores Ronaldo, Jonathan e Ralf também foram abordados. O volante ex-Corinthians não vem atuando por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda e recebeu fortes cobranças. O Avaí ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



O momento da equipe catarinense também é conturbado dentro de campo. O time não vence há três jogos e está se distanciando da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em meio às turbulências, o Leão da Ilha ainda tenta definir seu novo treinador, pois Geninho deixou o cargo na última sexta-feira.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Sergio Pérez vence em Sakhir e conquista seu primeiro GP

Brasileiros são destaques do GP Brasil Caixa de Atletismo