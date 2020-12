Flamengo: Bruno Henrique sente dores e preocupa departamento médico

Caso as dores persistam, o jogador deve ser poupado contra o Santos | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Após curtir uma folga neste domingo, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (7), no Ninho do Urubu. A vitória no clássico contra o Botafogo no sábado deu uma certa tranquilidade para o grupo e o técnico Rogério Ceni trabalharem.



O Rubro-Negro, eliminado da Libertadores na semana passada, terá até domingo (13) para se preparar para enfrentar o Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Além do trabalho regenerativo dos titulares e treino dos reservas, as atenções estarão voltadas para o departamento médico. O atacante Bruno Henrique deixou o campo mais cedo no Nilton Santos queixando-se de dores no joelho.

O jogador sofreu uma pancada ainda no primeiro tempo e foi substituído aos 31 do segundo por Vitinho.

Em postagem no Twitter oficial, o Flamengo afirmou que o atleta sentiu dores no tendão posterior do joelho direito, e será reavaliado.

Outra situação envolvendo o DM rubro-negro é a do atacante Gabigol. Ele ficou de fora das partidas contra o Racing-ARG e o Botafogo, e não entra em campo desde o dia 24 de novembro. O clube não confirmou lesão, mas apenas informou que o jogador tem um desequilíbrio muscular.

