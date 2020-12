Palmeiras encara o Libertad em fase decisiva da Libertadores

Palmeiras e Libertad pela Libertadores 2013 | Foto: AFP

O Palmeiras é um dos três representantes do Brasil nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O porco joga nesta terça-feira (8) contra o Libertad, equipe paraguaia. A partida acontece às 20h30 no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.



O Alvinegro chega com confiança nessa fase da competição. O Palmeiras não tomou conhecimento de Delfin, atropelando a equipe equatoriana por 5 a 0, no jogo de volta das oitavas de final.

Após ter realizado uma fase de grupos quase perfeita, com seis partidas jogadas, cinco vitórias e um empate, a equipe de Abel Ferreira chega como uma das favoritas para avançar no mata-mata.

De olho na classificação, o palestrino realizou treinos táticos e técnicos, além de trabalhos físicos e aquecimentos. Com o técnico Abel Ferreira cumprindo isolamento social, após ter testado positivo para a Covid-19, os treinos estão sendo realizados pela comissão técnica.

Trio de ataque palmeirense estará completo para o jogo | Foto: Cesar Greco

Mesmo de longe, o treinador principal da equipe acompanhou a preparação dos jogadores por meio de imagens de um drone, do Centro de Inteligência do Palmeiras (CIP).

O estudante Wanderlan de Assunção, de 17anos, é um torcedor de carteirinha do Palmeiras e falou ao EM TEMPO o que espera da partida

"O Palmeiras está numa sequência muito boa nos últimos jogos. As partidas revelarão muitos talentos da base e isso é importante. O time tem qualidade para vencer o Libertad e passar de fase, mas sei que vai ser um jogo pegado", disse

Ao longo da competição, a equipe teve vários desfalques por conta de lesões e infecções de jogadores, pelo coronavírus, mas para a próxima partida, os auxiliares técnicos Andrey Lopes e Vitor Castanheira, tiveram todos os jogadores à disposição.

O retorno dos atletas, que não puderam atuar nos últimos jogos, reforça o time. O zagueiro Alan Empereur está de volta, recuperado de uma entorse no joelho direito. Alan é uma das apostas para que a defesa continue em boa fase.

O alviverde encerrou a preparção neste domingo (6) | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Além de Empereur, Rony e Gustavo Scarpa voltam ao Verdão, os jogadores haviam sido poupados para essa fase da Libertadores. A lista de reforços continua com Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Gómez, os três cumpriam suspensão.



O zagueiro Gustavo Gómez comentou o que espera para a partida contra a equipe paraguaia

“Não existe times fáceis, todo jogo é muito difícil. Estamos trabalhando para cada jogo, são sempre diferentes. Vamos em busca da vitória fora de casa”, disse em entrevista

O atacante palmeirense, Luiz Adriano se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e voltou a treinar com a equipe e realizou atividades de corrida.

Jogadores do Libertad comemorando a vitória nas oitavas de final | Foto: Nathalia Aguilar/EFE

O jogo de amanhã (8), é especial para Gustavo Gómes, pois o Libertad é a equipe que o revelou para o futebol profissional.



A equipe paraguaia volta a fase das quartas de final após oito anos. Durante as oitavas de final, a equipe eliminou o Jorge Wilsterman com vitórias por 3 a 1 e 2 a 0.

Palmeiras e Libertad duelaram duas vezes na história da Copa Libertadores, em 2013, com dois jogos na fase de grupos, com uma vitória para cada.

Atacante Carlos Ferreira em comemoração ao gol contra o Jorge Wilsterman | Foto: One football

A jovem promessa do Libertad, Iván Franco, meia atacante de 19 anos, apresentou uma lesão de rotura na fibra muscular e deve desfalcar o time. A previsão de volta aos gramados é para o dia 18 de dezembro.



O vencedor dos duelos espera o próximo adversário, que sairá do confronto entre River Plate e Nacional.

