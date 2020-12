Santos: Lucas Veríssimo tem atrito com a diretoria e se recusa a jogar

O jogador recebeu várias propostas de clubes estrangeiros, mas nenhuma foi aceita pelo Santos | Foto: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Lucas Veríssimo é dúvida para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15, na arena do adversário, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Nesta segunda-feira(7), Lucas Veríssimo conversou com o técnico Cuca e pediu para não participar do início da preparação.



O zagueiro demonstrou insatisfação, alegou estar sem cabeça depois de o Peixe não vendê-lo para o Benfica, de Portugal, e não treinou com os companheiros.

A decisão de Lucas Veríssimo, porém, não é apenas pela recusa à proposta do Benfica. O zagueiro já esteve próximo de ser vendido em diversas oportunidades, mas as negociações sempre estacionaram no momento decisivo de serem concretizadas.

Além do clube português, Shandong Luneng, da China, Spartak Moscow, da Rússia, Porto, de Portugal, Torino e Roma, da Itália, fizeram propostas pelo defensor.

Aos 25 anos, Lucas Veríssimo entende que é o momento de ser negociado e as decisões da diretoria incomodam o atleta.

