Copa do Catar: Fifa sorteia grupos das eliminatórias europeias

A Inglaterra caiu no mesmo grupo da Polônia no sorteio das eliminatórias para a Copa do Catar, nesta segunda-feira (7), que deixou as principais seleções da Europa com caminhos aparentemente tranquilos até o torneio de 2022.

Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Croácia e Inglaterra não se enfrentam graças ao sistema de cabeça de chave e, salvo grandes surpresas, devem se classificar de forma confortável para o próximo Mundial.

A principal emoção provavelmente será a disputa entre os times intermediários para terminar em segundo em seus grupos e se classificar para a repescagem.

Sob um formato revisado, os dez vencedores dos grupos se classificam diretamente para o Catar, enquanto os segundos colocados vão para um sistema de repescagem junto com as duas melhores equipes da Liga das Nações, uma competição separada.