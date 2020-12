Covid-19: auxiliar de Abel chama atletas do Palmeiras de ‘Guerreiros’

O Palmeiras teve um surto de coronavírus nas últimas semanas e grande parte do elenco acabou infectada | Foto: Divulgação

A postura dos jogadores do Palmeiras que voltaram após a recuperação da covid-19 foi exaltada por João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que ficou no banco de reservas no empate por 1 a 1 no Libertad, em Assunção, na noite da última terça-feira (8).

João falou da dificuldade física dos jogadores e que eles estão atuando com a metade da capacidade física em partidas seguidas, a maioria delas decisivas:

“Temos sentido dificuldade na parte física dos jogadores que vieram da Covid. As pessoas pensam que é só chegar que continuam bem. Mas foi um vírus que atacou o corpo, não é fácil. Eles começam o jogo com 50%. Eles têm sido guerreiros”, afirmou.

O Palmeiras teve um surto de coronavírus nas últimas semanas e grande parte do elenco acabou infectada. Atualmente, Marcos Rocha e o técnico Abel Ferreira estão afastados por conta da doença.

O Verdão volta a campo às 19h do próximo sábado (12), no Allianz Parque, para enfrentar o Bahia pela 25ª rodada do Brasileirão 2020. A equipe alviverde atualmente se encontra na sétima colocação da competição nacional, com 38 pontos.

