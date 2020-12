Corinthians lança 4° uniforme inspirado na cidade de São Paulo

As fotos de apresentação da nova peça foram feitas em pontos turísticos de São Paulo | Foto: Divulgação

O Corinthians e a Nike, marca dos uniformes do clube, lançaram nesta quarta-feira (9), o quarto uniforme inspirado no estado de São Paulo. Será a primeira vez que o Timão terá quatro camisas a disposição dos torcedores.

O uniforme é preto e branco e tem estampado o mapa de São Paulo, o mesmo de muitas calçadas das cidades paulistas. Mas o preço dessa raridade é alto, R$ 250 e já pode ser comprado no site da empresa, no ShopTimão e na loja Poderoso Timão, na Neo Química Arena.

As fotos de apresentação da nova peça foram feitas em pontos turísticos de São Paulo. O elenco deverá estrear a roupa no clássico contra o São Paulo, no fim de semana.

O uniforme é preto e branco e tem estampado o mapa de São Paulo | Foto: Divulgação

A camisa é fabricada com 100% de poliéster feito de fibra de garrafas plásticas, retalhos têxteis pré-consumo e peças de vestuário pós-consumo, criados para garantir benefícios de desempenho e com baixo impacto ambiental.

Segundo informe divulgado para a imprensa, houve um concurso cultural em 1965 para escolher o padrão das calçadas da cidade. Mirthes Bernardes, na época desenhista da Secretaria de Obras, teve o desenho eleito.

R7*

Leia mais:

Jorge Jesus dispara: 'Qualquer coisa que digam contra negro é racismo'