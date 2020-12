Junto à Fiorentina, Flamengo compra Pedro em definitivo

O jogador é um dos destaques da equipe carioca em 2020, com 20 gols em 39 partidas | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (9) que exerceu a opção de compra do atacante Pedro junto à Fiorentina (Itália).

Segundo publicação do Rubro-Negro em seu perfil no Twitter, o vínculo com o centroavante será até 2025. O jogador é um dos destaques da equipe carioca em 2020, com 20 gols em 39 partidas.

Em outra postagem do time carioca nas redes sociais, em vídeo, Pedro diz:

“Quero dizer a vocês que continuarei realizando meu sonho. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho. Obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar conquistando muitas coisas no Flamengo, marcando gols e conquistando títulos, o que é o mais importante”.

Também na tarde desta quarta, a Fiorentina publicou em seu site um comunicado confirmando a negociação com o Flamengo.

Além de confirmar a venda de Pedro ao Rubro-Negro, a equipe italiana diz que tem prioridade de recompra em um negócio futuro:

“A Fiorentina terá a oportunidade de retornar à corrida por Pedro se o Flamengo decidir revendê-lo. Nesse caso, a Fiorentina terá 48 horas para fazer frente a uma oferta de um terceiro clube pelo atacante brasileiro”.

*Agência Brasil

