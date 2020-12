Real Madrid vence e se classifica na Liga dos Campeões

O Real Madrid, que corria o risco de sofrer uma eliminação constrangedora, terminou em primeiro no grupo B com 10 pontos | Foto: divulgação





O Real Madrid (Espanha) se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (9), após vencer o Borussia Moenchengladbach (Alemanha) por 2 a 0, em casa, com dois gols de Karim Benzema. Na mesma rodada, pelo mesmo grupo, a Inter de Milão (Itália) ficou fora das competições europeias ao empatar com o Shakhtar Donetsk (Ucrânia).

Com estes resultados, o Real Madrid, que corria o risco de sofrer uma eliminação constrangedora, terminou em primeiro no grupo B com 10 pontos, seguido do Moenchengladbach, que também avançou às oitavas de final.

O Shakhtar Donetsk, que também somou 8 pontos, vai para a Liga Europa, enquanto a Inter está fora de tudo após sofrer a terceira eliminação consecutiva na fase de grupos do principal torneio europeu de clubes.

Benzema apareceu livre na área para fazer 1 a 0 de cabeça, após cruzamento de Lucas Vázquez aos nove minutos, e voltou a subir para marcar da mesma forma aos 32, desta vez aproveitando passe do brasileiro Rodrygo.