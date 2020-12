Torcedores invadem o CT do Vasco para cobrar Sá Pinto e jogadores

Torcedores do Vasco conversaram com o técnico principal e alguns jogadores | Foto: Reprodução

Membros de torcidas organizadas do Vasco invadiram o centro de treinamento do clube, nesta quinta-feira (10) para cobrar jogadores e o técnico Ricardo Sá Pinto, pela situação de crise no Brasileirão. O português tomou a frente e conversou com os torcedores.



Além do treinador, Talles Magno e o capitão Leandro Castan foram os principais alvos, o clube disse que providências já foram tomadas.

Um integrante do grupo afirmou que o português disse "que estaria tudo bem" diante do atual panorama, e o treinador retrucou, garantindo que em nenhum momento disse a frase. Talles Magno foi questionado por suposta reinfecção de Covid-19.

Ricardo Sá PInto, em meio a repetidas cobranças por entrega, garantiu aos torcedores que tem um "grupo fantástico" e que não falta vontade.

"Pela minha felicidade e digo de coração, não vejo essa gente a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, sou o primeiro a ir embora" afirmou o técnico

O Clube se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma nota oficial; confira

"Nesta quinta-feira (10), integrantes de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante durante o treinamento do time profissional. O Club de Regatas Vasco da Gama compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados em seu local de trabalho. Providências já foram tomadas para que episódios como o desta quinta não voltem a se repetir. O Vasco reafirma que atletas, comissão técnica e diretoria estão comprometidos e empenhados em reverter a situação no Campeonato Brasileiro"

O próximo compromisso do Cruzmaltino é contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no domingo (13) no estádio São Januário, às 20h30.

Com informações do Globo Esporte*

