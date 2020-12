Copa Verde: Manaus FC enfrenta o Ji-Paraná em janeiro de 2021

O Gavião fez sua estreia na Copa Verde em 2018, chegando até às semifinais contra o Paysandu | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC não espera 2020 acabar e já sabe qual será o primeiro desafio para o próximo ano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (9) que o clube amazonense enfrentará o Ji-Paraná, com a primeira partida sendo disputada em casa, na Arena da Amazônia, no dia 20 de janeiro.

A apresentação foi feita de forma oficial. As partidas de 1ª fase da Copa Verde 2020, conta com a participação de 24 equipes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O vice-presidente do clube, Giovanni Silva conta como a Manaus será em campo no início de 2021.

"2021 já começou para o Manaus FC. Vamos enfrentar o Ji-Paraná, uma equipe muito valorosa, tradicional, mas a torcida esmeraldina pode esperar uma equipe muito competitiva, porque, em 2021, vamos voltar para fazer história mais uma vez", disse c, vice-presidente do clube.

O torneio tem data de início no dia 20 de janeiro, e término no dia 24 de fevereiro. A forma de disputa da Copa Verde será de caráter eliminatório, em jogo único, com pênaltis em caso de empates. Na primeira fase, não ocorrerá a disputa de equipes do mesmo estado.

O Gavião fez sua estreia na Copa Verde em 2018, chegando até às semifinais contra o Paysandu. Já em 2019, foi eliminado ainda na 1ª fase. Essa é a terceira participação na competição.

O campeão da Copa Verde terá direito a uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil 2021.

*Com informações da assessoria

