8ª Copa Chiquinho Top Team de Jiu-Jítsu acontece neste sábado (12)

O evento irá acontecer das 9h às 15h | Foto: Divulgação/Seas

Manaus – A 8ª Copa Chiquinho Top Team de Jiu-Jítsu será realizada neste sábado (12), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro do Mutirão, na Zona Leste de Manaus. O evento irá acontecer das 9h às 15h. O espaço é administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Segundo o coordenador do CECF do Mutirão, Hefrânio Maia, a cessão do espaço público atende à determinação do Governo do Estado de cumprir a missão institucional de promover ações socioassistenciais, qualificação profissional, além de esporte e lazer para os moradores da comunidade e entorno.

Cumprindo o protocolo de prevenção à Covid-19, será permitida a presença, na área de combate, apenas do lutador e treinador ou seu responsável. O uso de máscara será obrigatório, assim com a aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel.

“Além de todas essas medidas, logo após o combate o atleta receberá a sua premiação e imediatamente será convidado a deixar as dependências do centro de convivência, a fim de evitar aglomeração”, explicou o coordenador.

A competição vai reunir atletas do masculino e feminino de academias e projetos sociais de bairros e comunidades das zonas norte e leste de Manaus. Durante o evento, a equipe do CECF do Mutirão estará abordando os participantes, realizando o cadastro social, e repassando folders e informativos dos serviços oferecidos pela Seas.

*Com informações da assessoria