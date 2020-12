Atletas do Rio Negro Challenge passam por testes de Covid-19 em Manaus

Cada atleta receberá uma máscara no momento do check-in | Foto: Leanderson Lima

Manaus - Os atletas que participarão do Rio Negro Challenge serão testados para detecção de Covid-19. Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , os testes estão sendo realizados desde a manhã desta sexta-feira (11), até às 19h e continuam neste sábado (12), das 8h até às 17h, na sede da Aquática Amazonas, localizada na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul de Manaus.

Só poderão participar da prova os atletas que apresentarem resultado negativo. Além dos competidores, todo o staff do Rio Negro Challenge também passou pelos testes.

O RCN começa neste sábado, às 7h30, com a disputa do relay (revezamento) e no domingo, serão disputadas, a partir do mesmo horário, as provas de 2 quilômetros, 4 quilômetros e a Travessia Almirante Tamandaré, que neste ano completa 50 anos de existência.

Por conta da pandemia, a Tamandaré será realizada em formato de circuito. As provas serão disputadas na praia de Paricatuba, no município de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus).

O organizador do evento, Pierre Gadelha fala sobre o rígido protocolo de segurança adotado para a edição 2020 do RNC.

“O Rio Negro Challenge sempre se destacou pela excelência no quesito segurança. Por isso, decidimos adotar a testagem de Covid-19 para os atletas. É o primeiro evento esportivo, fora do futebol profissional, a adotar este tipo de procedimento. O nosso evento foi autorizado pelo Comitê de Crise Covid-19, do Governo do Estado”, explica.

Além da testagem para a detecção do novo coronavírus, o evento adotou outras medidas de segurança. O congresso técnico, por exemplo, foi disponibilizado pela organização do evento de forma virtual – pela internet – para evitar aglomerações.

“Produzimos um vídeo bem didático, explicando todos os detalhes da prova. Ainda faremos, antes da prova, um briefing rápido, utilizando o sistema de som”, observa Pierre.

Máscaras

Cada atleta receberá uma máscara no momento do check-in e uma outra quando sair da água, ao fim da prova.

“Os resultados e premiações serão disponibilizados de forma on-line, com bastante agilidade. Conforme forem chegando os três primeiros atletas de cada categoria, os mesmos serão premiados e liberados para evitar aglomeração na área de dispersão”, finaliza.

*Com informações da assessoria

