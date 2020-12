'Arena Combat The Jungle' promete adrenalina para Manaus

O evento se tornou referência no calendário esportivo de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Manaus recebe a 20° edição do Arena Combat the Jungle Grappling, neste sábado (12) às 18h, no Colégio Militar da Polícia Militar 1 (CMPM1), localizado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O evento promete adrenalina e emoção para os amantes dos esportes de luta.



A edição reúne atletas de luta de chão, como jiu-jítsu e luta livre. O torneio foi idealizado por Ivan Viana, de 41 anos, profissional de Educação Física e Faixa preta de Jiu-jitsu 4° Dan. Ivan desejava um evento que fosse referência do esporte de luta em Manaus, e colocou a ideia em prática

"Eu queria um evento respeitado, que se tornasse referência no estado, hoje nós promovemos e revelamos atletas locais, para o Brasil e o mundo"

Este não é um torneio comum, os aspirantes podem se inscrever para participar. O objetivo é fechar lutas com atletas que tenham um bom histórico de combates, para serem notados por profissionais de federações e organizações.

Os atletas participarão passaram por uma seleção. Todos devem enviar seus "currículos" de lutador, para serem avaliados e posteriormente classificados para o evento, que também contou com a ajuda da capitã da Polícia Militar do Amazonas, Edilêusa Rocha, de 48 anos.

“Eu decidi ajudar porque me identifiquei com a ideia de ajudar atletas regionais a ficarem conhecidos. Dando oportunidade de ganharem projeção, compensando a dedicação e treinos que eles fazem. É uma ideia muito boa” relatou Edilêusa Rocha, capitã da polícia.

Este ano, os lutadores irão competir em três categorias, de até 60, 70 e 80 kg. O evento tem a finalidade de incentivar e projetar os esportistas, e com isso, o campeão de cada categoria ganha uma bolsa em dinheiro da organização.

Nesta edição, além das disputas por cinturão, uma luta será para defesa do título. Na categoria até 80kg, Wendel Aguiar defende o cinturão que conquistou na edição passada.

Leia mais:

Copa Verde: Manaus FC enfrenta o Ji-Paraná em janeiro de 2021

8º Copa Chiquinho Top Team de Jiu-Jítsu acontece neste sábado (12)