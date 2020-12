Escolinha de iniciação esportiva em Manaus encerra atividades em 2020

As aulas retornaram em 2021 | Foto: Mauro Neto/Faar

As atividades da Escolinha de Iniciação Esportiva da Vila Olímpica, encerraram nesta semana com minitorneios. A Vila fica localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.



Os dias de encerramento também contaram com desafios de habilidades, gincana pedagógica e apresentações durante o horário das aulas. O projeto da Escolinha é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Os alunos chegaram normalmente, em seus horários de aula, e tiveram uma atividade bem diferente do normal.

Na ginástica rítmica e artística, as crianças fizeram apresentações e foram bem avaliadas pelos professores. Já no tênis de mesa, houve um minitorneio entre os alunos, que adoraram a ideia.

“Estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, e sempre treinamos bastante. Acho que o torneio é uma avaliação para nós. Eu gostei bastante pois deu para ver onde podemos melhorar e colocar em prática tudo o que aprendemos nas aulas. Eu achei muito bom”, comentou Samile Feijão, aluna do tênis de mesa

Protocolos

Com a retomada das aulas na Escolinha, no dia 31 de agosto, a Faar criou um novo protocolo pedagógico que preza pelo cumprimento do distanciamento na execução das atividades, reorganizou os horários, diminuiu a quantidade de alunos por turma.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

8º Copa Chiquinho Top Team de Jiu-Jítsu acontece neste sábado (12)

Copa Verde: Manaus FC enfrenta o Ji-Paraná em janeiro de 2021

Na Itália, Robinho é condenado em segunda instância a 9 anos de prisão