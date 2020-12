Neymar ironiza ausência no 'The Best' e solta um 'Partiu Basquete'

Pelo segundo ano consecutivo o atacante brasileiro não vai para o final da competição | Foto: Aurelien Meunier/PSG

Fora do trio final para o prêmio "The Best" da Fifa, de melhor jogador do mundo, Neymar usou as redes sociais para se manifestar. E com ironia, o atacante do PSG disse nas redes sociais que iria desistir do futebol.



"Já que não deu certo no futebol, partiu basquete. Já desisti do basquete. Virei GAMER." brincou em uma de suas redes sociais.

Neymar estava entre os 11 nomeados pela entidade para concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo. A escolha da lista inicial é feita por um painel de ex-jogadores e treinadores do Fifa Legends.

A partir desse grupo, a votação se inicia com quatro colégios eleitorais, capitães e treinadores das seleções nacionais, jornalistas dos países afiliados à Fifa e o público, que vota na internet.

Neymar também ficou fora do trio final do prêmio de melhor jogador da última temporada europeia, que contou com Lewandowski, Neuer e De Bruyne como finalistas. O brasileiro terminou na quarta posição, e o polonês do Bayern, favorito também ao The Best, foi o vencedor.

*Com informações do Globo Esporte

