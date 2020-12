Gol de Arrascaeta pelo Flamengo concorre ao ‘Fifa The Best’

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 17 | Foto: Reprodução

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta sexta-feira (11) os finalistas do Fifa The Best, que condecora os melhores jogadores da temporada. O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, disputa com mais dois indicados o prêmio Puskás, de gol mais bonito.

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 17, em cerimônia on-line. Arrascaeta, selecionado pelo golaço de bicicleta na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2019, disputa o Puskás contra o atacante compatriota Luís Suarez e o meia sul-coreano Son Heung-Min, do Tottenham (Inglaterra).