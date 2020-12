Torcedor manauara usa paixão pelo Mengão e produz conteúdos na web

Vinícius é dono de uma das maiores páginas sobre o Flamengo, em Manaus | Foto: Brayan Riker

Manaus - Apaixonado pelo Flamengo, o amazonense Vinícius Emiliano de 21 anos, é um amante do futebol, como outros milhões de brasileiros, mas ele não quis ficar com essa paixão só para ele. O estudante produz em suas redes sociais um conteúdo exclusivo sobre o time na página "Menino Rubro-Negro".

Ele contou com exclusividade ao Portal Em Tempo como surgiu a ideia de criar os conteúdos, Vinícius não se conteve em só assistir as partidas pela televisão e partiu para a criação de conteúdo na internet. Atualmente, seu perfil voltado ao clube, está com mais de 50 mil seguidores e, é um das maiores páginas de conteúdo flamenguista na cidade de Manaus.

O 'Menino Rubro-Negro' busca se tornar um grande meio de notícia sobre o Flamengo, na região norte | Foto: Brayan Riker

"Sempre tive interesse por esportes, mais para o lado do futebol, e dentro dele, o Flamengo. Já tive algumas páginas para falar sobre esporte em geral, mas não é fácil por conta dos direitos autorais. Em 2016 resolvi ter uma página sobre o Flamengo, o time do meu coração", comentou o torcedor.

O Flamengo é o clube com a maior torcida do país, e uma das maiores do mundo, com torcidas organizadas por todo o país, como a Raça Rubro Negra em Manaus.



"Minha paixão pelo Flamengo começou ainda criança, assistia os jogos com o meu pai, ele me contava as histórias do time e me dava camisas, eu não vejo como torcer para outro time".

Veja o vídeo da produção do Vinícius | Autor: Reprodução

Influências e produção

Com milhares de páginas e canais sobre esportes, Vinícius busca ser um diferencial na região. Ele se torna um dos produtores de conteúdo com fãs e seguidores, que consomem o conteúdo e partilham da mesma paixão dada ao esporte.

"Eu cresci em ambiente relacionado a mídia, meus pais são radialistas, então sempre gostei de comunicação. Gosto de falar e me sinto a vontade gravando vídeos, meu interesse para a produção foi bem natural" contou ao lembrar da influência de seus pais na área da comunicação.

Atualmente a página Menino Rubro-Negro está em duas plataformas digitais | Foto: Brayan Riker

Ele improvisa e inova. Não precisa de estúdio ou camarim. O quarto, a sala, uma decoração com camisas, quadros geeks e um ambiente mais descontraído são ingredientes para a criação do conteúdo jovem e direcionado ao público especifico.



"Como muitos criadores de conteúdo, eu uso meu quarto como estúdio, gravo, edito e posto. Quando o conteúdo precisa de uma atenção maior, é bastante trabalho. Mas a sensação de um produto publicado dar certo, é muito boa" disse o estudante.

Engajamento em Manaus

Mesmo sendo de Manaus, o público da página é majoritariamente do Rio de Janeiro e de algumas cidades do Nordeste, e Vinícius se prepara para conseguir engajamento na própria região.

"Meu plano é ter mais seguidores em Manaus, nossa cidade tem um número enorme de flamenguistas, e a linguagem que estou dando a página pode atrair mais esses torcedores. Conquistei meu público com muito trabalho, alguns influencers gastam dinheiro para conseguir seguidores. Eu creio que o trabalho pode atrair o público sozinho", comentou o jovem.

Vinícius faz todo o trabalho de gravação e divulgação sozinho | Foto: Brayan Riker

O ano mágico do Flamengo

Em 2019, o "Menino Rubro-Negro" teve o seu melhor ano de conteúdos, com a equipe imparável de Jorge Jesus. Havia muito o que comentar e noticiar para os seguidores apaixonados pelo Flamengo.

No mesmo ano, Vinícius teve a oportunidade de ir ao estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e viver a classificação do time para as quartas de final da Libertadores. Depois daquele dia, o Flamengo continuou sua jornada até a final do torneio, onde foi campeão e conseguiu a Glória Eterna.

No ano de 2019, Vinícius esteve em um jogo classificatório e contou aos seguidores sobre a emoção de estar no Maracanã | Foto: Brayan Riker

A temporada 2020 apresenta uma situação bem diferente do ano da conquista do Bi da América. Eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores nas oitavas de final, o time causa preocupação a seus torcedores.



"O momento é difícil, as trocas de técnico e principalmente, a saída do Jorge Jesus, nos prejudicaram muito. É difícil repetir o ano de 2019, mas sei que o Flamengo tem qualidade para entregar infinitamente mais do que vem apresentando" finalizou o produtor de conteúdos que acredita na volta por cima do time do coração.

