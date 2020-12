São Paulo grita 'segue o líder' e Fla corre atrás do prejuízo em jogo

Em caso de vitória, o São Paulo abre 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado | Foto: Reprodução

Os jogos deste domingo (13) possuem todos os ingredientes para serem verdadeiros duelos. O São Paulo segue como líder e Fernando Diniz espera vencer o clássico contra o Corinthians. Rogério Ceni, do Flamengo, não pode sofrer derrota para não se distanciar do topo.



Flamengo x Santos

Os times se enfrentam no estádio Maracanã, às 15h. A equipe carioca briga para se reaproximar do São Paulo, líder isolado do campeonato. Enquanto o Santos precisa conquistar pontos para se aproximar do G4.

Após vencer o Botafogo fora de casa, por 1 a 0, no último sábado (5). Rogério Ceni tem o desafio de passar pelo Santos. Mesmo com desfalques, a equipe paulista está classificada para as quartas de final da Copa Libertadores, mostrando que tem força para fazer jogo duro contra o rubro-negro.

Para a partida, Ceni terá todos os seus jogadores de ataque a disposição. Desde que chegou ao time, o treinador não conseguiu treinar com todo por conta de desfalques causados por lesões, como Gabigol, Pedro, Bruno Henrique.

Santos e Flamengo por partida no Brasileirão | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

No setor defensivo, Gustavo Henrique cumpre suspensão, sendo desfalque confirmado. Na partida contra o Botafogo, o zagueiro cometeu falta tática, para evitar o empate, sendo expulso de forma direta.



Com a expulsão, o técnico terá que montar uma nova tática, para encaixar o jogador que atuará na zaga, junto a Rodrigo Caio. Leo Pereira, Thuler e Noga são os defensores que podem ser relacionados para a partida.

William Arão foi submetido a exames, durante um dia treinos realizados na semana. O departamento médico constatou uma lesão na coxa direita, tornando o volante a mais nova baixa do Flamengo. Sem Thiago Maia, também lesionado e fora dos gramados até 2021, Rogério Ceni pode escalar João Gomes, que atua pelo sub-20 do time Carioca. O atleta já deve atuar ao lado de Gérson, importante peça do meio campo.

No Santos, o treinador Cuca está de volta, após se recuperar de Covid-19, e preparou a equipe para o jogo conta o Flamengo. A equipe paulista vem de um empate na Libertadores, contra o Grêmio, por 1 a 1, nas quartas de final.

Cuca realizou treinos técnicos e táticos, visando pressionar a equipe de Ceni, mesmo fora de casa.

Cuca retorna ao comando do Peixe, após semanas de afastamento por conta da Covid-19 | Foto: Ivan Storti/Santos FC

O estudante de Educação Física, André Mamede, de 21 anos, é torcedor do Santos e contou ao Portal Em Tempo o que espera da partida



"O Santos vive uma temporada de superação, a antiga administração deixou problemas que ainda refletem no elenco. Um jogo contra o Flamengo sempre é difícil, mas sempre uma partida boa. O jogo pode dar mais confiança para a partida de volta na Libertadores, é mais uma missão para o time superar" comentou

Para o jogo, o técnico não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca, que cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo na competição.

O atacante Soltedo também é desfalque, o atleta foi diagnosticado com Covid-19 e não poderá atuar.

Com isso, cuca terá 3 desfalques do time principal, tendo que repensar a montagem da equipe.

No retrospecto do confrontos, o Flamengo perdeu apenas 1, dos últimos cinco duelos contra o Peixe. Enquanto a equipe paulista perdeu apenas 1 de seus últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro

São Paulo x Corinthians

Embalado pela boa fase, o São Paulo disparou na tabela, se tornando líder isolado do Brasileirão com 50 pontos, após vencer o Botafogo por 4 a 0 no estádio Morumbi, na última quarta-feira (9)

A partida será na Neo Química Arena, a partir das 17h15. A equipe de Fernando Diniz, pode ter a oportunidade de quebrar o jejum, perante o rival. Em 12 jogos disputados pelas equipes, na Neo Química Arena, desde da estreia, o Tricolor não conseguiu superar o Timão, levando 9 derrotas para casa e arrancado 3 empates.

Com um time bem encaixado, e apresentando um futebol que está entre os melhores do país, o São Paulo pode quebrar o tabu, se vencer o Corinthians.

| Foto: Marcos Ribolli

Na partida contra o Botafogo, Diniz jogou com dez jogadores pendurados. Eles estavam com dois cartões amarelos cada, e caso levasse mais um, estariam fora do clássico contra o Corinthians.



Para a surpresa de muitos, o jogo foi o mais limpo possível. Sem cometer faltas graves, o time terminou a partida sem cartões amarelos e Diniz terá todo o elenco para a partida de domingo.

Levando seus jogadores principais para a Neo Química Arena, visando abrir uma vantagem maior na liderança do campeonato

No Corinthians, o Técnico Vagner Mancini, preparou a equipe, junto a sua comissão técnica, realizando atividades de regeneração muscular e treinos táticos e técnicos

Mancini terá Jô, seu principal atacante, para o clássico contra o São Paulo | Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Na décima primeira posição da tabela e precisando vencer para somar pontos, o Corinthians aposta no setor defensivo. A equipe não leva gols há três rodadas consecutivas, o que pode dificultar a vida do adversário, no clássico paulista.

Outro reforço para o técnico Mancini, é Jô, o atacante já está recuperado da Covid-19 e estará na partida contra o São Paulo. O atacante alvinegro é o jogador que mais participou de jogadas que terminaram em gol, na temporada 2020 pelo Timão.

Santos e Flamengo por partida no Brasileirão | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Em caso de vitória, o São Paulo abre 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado | Foto: Reprodução

Leia mais:

Gol de Arrascaeta pelo Flamengo concorre ao Fifa "The Best"

Neymar ironiza ausência no "The Best" e solta um "Partiu Basquete"

'Arena Combat The Jungle' promete adrenalina para Manaus