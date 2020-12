Corinthians sofre surto de Covid-19 e sofrerá W.O em dois jogos

O clube solicitou à Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do NBB, o adiamento das partidas | Foto: Beto Miller/Corinthians Basquete

O Timão revelou ter oito casos positivos da Covid-19 no elenco. O clube informou que suspendeu os treinos e participação em jogos por cinco dias. O Corinthians não estará em quadra para enfrentar o Minas Tênis Clube nesta segunda-feira (14), às 20h, em Mogi das Cruzes e sofrerá derrota por W.O.



O Alvinegro também se ausentará do compromisso de quarta-feira (16), também em Mogi, no mesmo horário, contra o Fortaleza Basquete Cearense, o que acarretará em nova derrota por não comparecimento.

Segundo a nota corintiana, divulgada no último domingo (13), o clube solicitou à Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do NBB, o adiamento das partidas. Como o regulamento da competição não prevê que os jogos sejam postergados em função da covid-19, o pedido foi rejeitado.

Confira a nota do Clube

"O Corinthians compreende o posicionamento, com a certeza de que o mesmo critério será aplicado em eventuais futuras solicitações. Entretanto, colocando como prioridade a saúde de todos os profissionais envolvidos, o Corinthians não disputará as próximas duas partidas do NBB. Cuidaremos para a breve recuperação e um retorno ainda mais forte"

*Com informações da Agência Brasil

