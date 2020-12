Neymar sofre nova lesão diz 'Sinto dor, medo e desespero'

A lesão não apresenta ser grave e o jogador voltará para jogar nas oitavas de final da Champions League | Foto: AFP

O lance que originou a lesão de Neymar aconteceu nos instantes finais da partida deste domingo (13) contra o Lyon, pelo campeonato Francês. Neymar publicou uma mensagem para os fãs, falando da situação, em uma de suas redes sociais.

"Choro é de dor, desespero, medo, angustia, cirurgias, muletas e lembranças ruins. Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério" escreveu em suas redes sociais

Thiago Mendes, ex-São Paulo, deu uma forte entrada por trás no atacante, que sentiu muitas dores e saiu de campo com lágrimas no rosto. O volante recebeu o cartão vermelho.



O clube francês informou em comunicado oficial, nesta segunda-feira (14), que os primeiros exames realizados indicam uma entorse no tornozelo esquerdo. Apesar disso, o PSG diz que as conclusões iniciais foram "tranquilizadoras". Outros exames serão realizados nas próximas 48 horas.



