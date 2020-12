Atacante Luciano sofre estiramento na perna e desfalca o São Paulo

Luciano é o artilheiro do São Paulo na temporada 2020, somando 12 gols | Foto: São Paulo/Divulgação

O atacante Luciano, do São Paulo, foi diagnosticado nesta segunda-feira (14), com um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda e será desfalque do time para o jogo contra o Atlético-MG. O jogo será na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Artilheiro do São Paulo no torneio, com 12 gols, Luciano ficou lesionado durante o primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo (13), na Neo Química Arena.

O atacante iniciou um trabalho de recuperação no CT da Barra Funda. O São Paulo não divulgou sobre a previsão de recuperação.

Nos bastidores do São Paulo, a informação é de que será difícil Luciano enfrentar o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil. Os jogo serão nos dias 23 e 30 de dezembro. Os mais otimistas falam em um possível retorno na partida de volta, no Morumbi.

Em suas redes sociais, o atacante tricolor se pronunciou sofre o tratamento do estiramento. Confira:

"Pessoal, como vocês já sabem, sofri um pequeno estiramento no jogo de ontem. Vou tratar em três períodos para estar bem o mais rápido possível", disse confiante no retorno aos gramados.

